Москва, , 18:32 — REGNUM Никакого «контрнаступления на юге» о котором заявляют украинские власти пока нет. Об этом 25 июля заявил командир батальона «Восток» Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В тоже время военнослужащий не исключил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) все-таки решат идти в атаку.

«Контрнаступления мы не наблюдаем пока. Мы не исключаем попыток со стороны Украины начать это контрнаступление. Пока мы видим попытки локальных контратак. Но ни о каком масштабном контрнаступлении речи пока нет», — сказал Ходаковский.

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