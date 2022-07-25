Донецк, , 18:33 — REGNUM Шесть ракет из БМ-21 «Град» выпустили украинские боевики по территории ДНР, сообщает 25 июля Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Установка «Град» Скриншот видео страницы ZloyFenix

Уточняется, что ракетному обстрелу подвергся посёлок Минеральное (Ясиноватский район): в 17:10 мск стрельбу ВСУ вели со стороны населённого пункта Ласточкино.

Кроме того, вечером 25 июля ВСУ обстреляли ДНР из артиллерии Донецк, Горловку, Ясиноватую и ряд других населённых пунктов, а также применили тяжёлые миномёты.

Читайте ранее в этом сюжете: Украинские боевики обстреляли Яковлевку в ДНР из РСЗО «Град»