Донецк, 25 июля, 2022, 18:33 — ИА Регнум. Шесть ракет из БМ-21 «Град» выпустили украинские боевики по территории ДНР, сообщает 25 июля Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Скриншот видео страницы ZloyFenix Установка «Град»

Уточняется, что ракетному обстрелу подвергся посёлок Минеральное (Ясиноватский район): в 17:10 мск стрельбу ВСУ вели со стороны населённого пункта Ласточкино.

Кроме того, вечером 25 июля ВСУ обстреляли ДНР из артиллерии Донецк, Горловку, Ясиноватую и ряд других населённых пунктов, а также применили тяжёлые миномёты.