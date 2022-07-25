Рига, 25 июля, 2022, 18:31 — ИА Регнум. Интенсивность, с которой жители Латвии читают или слушают новости о военном противостоянии России с Украиной, кардинально снизилась. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса более 1 400 латвийцев, сообщил портал bb. lv.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

Так, в июле 33% опрошенных жителей Латвии следили за этими новостями несколько раз в день или даже чаще. В марте 2022 года так часто за такими новостями следили 74% респондентов.

В целом 75% опрошенных жителей Латвии следят за такой информацией хотя бы раз в день, по сравнению с 87% в мае и 93% в конце марта 2022 года.

При сравнении результатов по различным демографическим группам наиболее существенные различия проявляются в зависимости от языка, на котором респонденты говорят в семье: латыши в целом заметно чаще следят за событиями на Украине, чем местные русские. Русскоязычные чаще латышей вообще не следят за войной в Украине — этого не делают соответственно 20% русскоязычных и 5% латышей.

Психотерапевт Андрис Веселовскис нашел объяснение потери интереса к происходящему на Украине. По его мнению, в начале было много неясности, но сейчас появилось больше информации, данных и подтверждений того, что в целом латвийцы находятся в безопасности. Это успокаивает людей, считает он.