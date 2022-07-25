Санкт-Петербург, 25 июля, 2022, 18:30 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов оценил эпидемическую обстановку в городе как «контролируемую». Об этом 25 июля глава города сообщил в эфире «Радио России», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь у больницы Петербурга

«Пока в Петербурге эпидобстановка контролируемая. Это значит, что есть время пройти ревакцинацию», — отметил Беглов.

Губернатор добавил, что стационарные прививочные пункты в поликлиниках работают. В городе имеется запас различных вакцин.

Рост заболеваний ковидом может быть связан с периодом отпусков. Беглов подчеркнул, что туристы кроме загара могут привезти из зарубежных стран COVID-19.

Напомним, что в Санкт-Петербурге уже две недели фиксируют рост числа заражений коронавирусом. За минувшие сутки в городе выявили 788 таких случаев заражений.