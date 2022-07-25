Таллин, 25 июля, 2022, 18:24 — ИА Регнум. Международные круизные лайнеры либо заходят с остановкой в Таллин полупустыми, либо вовсе игнорируют столицу Эстонии в своих маршрутах по Балтийскому морю. Об этом сообщило эстонское гостелевидение ETV.

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Отмечается, что круизные компании считают небезопасным путешествовать в страну, расположенную столь близко к России. Если в начале 2022 года была надежда, что нынешним летом Таллин посетят около 350 круизных лайнеров, то после начала операции на Украине более половины судов отказались от захода в Таллин.

Круизные лайнеры прежде заходили в порт Санкт-Петербурга, теперь эта точка убрана из всех маршрутов. Если раньше график движения судов составлялся на несколько лет вперед, то в 2022 году Таллинскому порту необходимо постоянно быть готовым к непредвиденным обстоятельствам, отметили в руководстве порта.

Если балтийские международные круизники приходят полупустыми, то количество пассажиров на постоянных рейсах между Таллином и Хельсинки растет, отмечается в репортаже эстонского гостелевидения. По словам менеджера по коммуникациям компании Tallink Катри Линк, число пассажиров начало быстро увеличиваться еще в мае нынешнего года и достигло допандемийного уровня.