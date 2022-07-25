Вашингтон, 25 июля, 2022, 18:45 — ИА Регнум. У президента США Джон Байдена исчезли почти все симптомы COVID-19 после лечения, сообщает 25 июля Белый дом со ссылкой на лечащего врача американского лидера Кевина О`Коннора.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Президент заразился 21 июля, после чего у него наблюдалась повышенная температура тела в районе 37,4 градуса, однако она снизилась после приёма жаропонижающего препарата и после этого не поднималась.

Ранее врач уточнил, что у американского лидера имеются такие симптомы, как слабость, насморк и периодический кашель, и добавил, что у Байдена отсутствуют проблемы с дыханием, уровнем кислорода в крови, а также в норме давление.