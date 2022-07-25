Братислава, , 18:22 — REGNUM Словакия планирует получить из Германии танки Leopard в качестве компенсации за поставку своих танков Т-72 Украине, сообщает 25 июля издание Teraz со ссылкой на министра обороны Словакии Ярослава Надя.

Танк Т-72 армии Украины Міністерство оборони України

«Сейчас мы находимся в финальной стадии переговоров с Германией о замене наших танков Т-72, которые могут быть переданы Украине, на танки Leopard, которые мы получили бы из ФРГ», — сказал министр обороны Словакии.

По утверждению издания, в рамках возможной поставки военной техники Украине, Надь также заявил о боевых машинах пехоты (БМП) и комплексах ПВО.

Ранее Надь заявил о возможности передачи Киеву истребителей МиГ-29.

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