Санкт-Петербург, 25 июля, 2022, 18:25 — ИА Регнум. Пожар в бывшем здании «Водоканалстроя» во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга ликвидирован, сообщили 25 июля в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

t. me/procspb Крупный пожар на Днепропетровской улице

Ранее ИА REGNUM сообщал, что около 13:00 мск 25 июля в доме №14 по Днепропетровской улице произошел пожар. В трехэтажном неэксплуатируемом здании горела обстановка на площади 400 кв. метров. В 13:56 ранг уровня сложности пожара был повышен до №3. Произошло частичное обрушение верхнего этажа, а также деформация конструкций первого и второго этажей. К 14:14 мск пожар удалось локализовать.

«В 17:57 пожар ликвидирован. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 18 единиц техники и 72 человека личного состава. В 17:57 пожар ликвидирован», — добавили в ведомстве.

Напомним, что в результате пожара пострадала женщина. Как рассказал ИА REGNUM источник в оперативных службах, 69-летняя пострадавшая выпрыгнула с третьего горящего этажа. Ее оперативно госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе с травмой позвоночника, сотрясением головного мозга, ушибом грудной клетки, переломом ребер и отравление углекислым газом.

Добавим, что прокуратура Фрунзенского района организовала проверку в связи с возгоранием здания. В ходе надзорных мероприятий будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности на объекте.