Владикавказ, , 18:20 — REGNUM Череда скандалов на выборах депутатов парламента Северной Осетии вышла на федеральный уровень. «Партия дела» обратилась к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой пресечь давление, оказываемое на региональное отделение правоохранительными органами. Эксперты утверждают, что речь идёт не о частном случае, но «целой системе по недопуску партий до дня голосования».

Владимир Колокольцев Мвд.рф

Секретарь Федерального Совета Всероссийской политической партии «Партия дела» Алексей Лапушкин обратился к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой вмешаться в ситуацию связанную с давлением, оказываемым правоохранительными органами на региональное отделение в Северной Осетии. По его словам, действиями полиции работа штаба была парализована на протяжении трёх дней.

«21 июля нам нанесли визит сотрудники ОВД Иристонского района Владикавказа после поступившего анонимного обращения о якобы противоправных действиях в помещении офиса партии. Разбирательства продлились до самого вечера, сотрудники полиции не обнаружили подтверждения этим противоправным действиям и уехали. Но стали систематически посещать штаб на протяжении следующих двух дней», — говорится в тексте обращения.

Но на этом история не закончилась — 23 июля в местное ОВД был вызван руководитель регионального отделения «Партии дела» Артур Хадзарагов. На него был составлен протокол, согласно которому он организовал сбор подписей в поддержку списка кандидатов в депутаты парламента Северной Осетии в помещении, расположенном рядом с «Почтой России». Сотрудники полиции усмотрели в этом нарушение статьи 5.47 КоАП РФ, согласно которой сбор подписей в местах выдачи заработной платы, пенсий, пособий, иных социальных выплат запрещен.

Однако офис партии действительно расположен всего лишь рядом с отделением «Почты России».

«Закон четко гласит, что сбор подписей запрещен в местах, где осуществляется выплата зарплат, пенсий, пособий. Подчёркиваю — именно «В»! Партией арендован офис в здании, где также арендует помещение отделение «Почты России». Помещение нашего реготделения является полностью изолированным и никак с отделением почты не соприкасается. В составленном протоколе звучит понятие — «рядом». Неспособность полицейских различить понятия «в» и «рядом» вызывает крайнее недоумение. Мы, безусловно, будем оспаривать действия полиции в установленном законом порядке», — сказал секретарь Федерального Совета «Партии дела» Алексей Лапушкин.

Политолог Константин Калачев отметил признаки грубого силового давления в отношении «Партии дела». Связано это со страхом местных властей перед конкурентными выборами и с желанием компенсировать провалы политических менеджеров силовыми действиями.

«В Северной Осетии политика персонифицирована, поэтому «выстрелить» может любая партия. Посмотрите, там в списках и Олимпийский чемпион, и уважаемые известные в республике ученые, академики, деятели культуры, общественники. Но сила власти как раз заключается в том, чтобы использовать электоральные методы. Полиция в офисе «Партии дела» это не электоральная истории, это грубое силовое давление», — сказал он.

Кроме того, заявление в полицию направил сам руководитель реготделения «Партии дела» Артур Хадзарагов. Он сообщил, что неизвестные попытались завладеть его личным сотовым телефонным номером — дубликат SIM-карты был выдан без его ведома в офисе одного из мобильных операторов. Указанный номер является логином для идентификации доступа на партийный и личный аккаунты на портале Госуслуг.

Так как сбор подписей также проходил электронно, доступ к аккаунту мог позволить злоумышленникам удалить информацию о 1296 подписях, полученных с использованием сервиса. На попытку взлома в партии отреагировали оперативно, однако кто и на каком основании получил дубликат SIM-карты, предстоит установить полиции.

Политюрист Антон Рудаков сообщил, что схема с получением дубликата номера телефона используется мошенниками для доступа к различным электронным кабинетам.

«По факту получения дубликата SIM-карты обязательно необходимо письменно обращаться в правоохранительные органы. Через такие схемы преступники получают доступ к банковским счетам и различным электронным кабинетам», — сказал он.

Политический консультант, эксперт Центра прикладных исследований и программ (ПРИСП) Даниил Ермилов связывает попытку получить доступ к партийному аккаунту Госуслуг с отсутствием законных инструментов для исключения из предвыборной гонки нежелательных кандидатов.

«Значит, внутренняя социология показывает неладное, значит, масштаб страха со стороны местных властей очень велик. Это же надо — додумались до того, что заполучили у оператора SIM-карту, а это уже уголовное преступление, аналогичное подделке паспорта. Посмотрим, что будет осенью. Если уберут из листов голосования все альтернативные и оппозиционные партии, встанет вопрос о легитимности выбранного парламента», — сказал он.

Политолог Константин Калачев уверен, что ухудшение предвыборной атмосферы в регионе может негативно отразиться на имидже выборов в масштабах страны.

«Тем более что Константин Бабкин, который возглавляет Федеральный Совет «Партии дела», это уважаемый человек. Он возглавляет ассоциацию «Росспецмаш», занимается промышленным развитием, импортозамещением, технологическим суверенитетом, повышением конкурентоспособности России. Всем тем, что сейчас востребовано. Ни в каких действиях связанных с подрывом деятельности государства замечен не был. Зато помню, как он дарил Владимиру Путину модель нового комбайна. Президент был на заводе «Ростсельмаш» и Константин Бабкин его там встречал. Таким людям надо помогать достичь успеха не только в экономике, но и в политике. Константин Бабкин занимает последовательные патриотические позиции», — отметил он.

По мнению политолога, прогнозировать реакцию федеральных органов власти сложно, но, на его взгляд, вмешаться необходимо.

«Насилие и запугивание позволяют получить желаемый результат, но они же ведут к делигитимации органов государственной власти. В нынешней ситуации подобные вещи недопустимы. Я надеюсь, что и в МВД России, и в Центризбиркоме все взвесят, проверят и поправят региональных коллег. Это вопрос не только «Партии дела», но и «Новых людей», чей список ЦИК отказался заверить. Речь идет не о каком-то частном случае, это уже превратилось в систему, поэтому реакция федеральных органов необходима», — заключил Константин Калачев.

«Партия дела» также проинформировала о происходящем руководителя Центризбиркома России Эллу Памфилову, Полномочного представителя Президента РФ в СКФО Юрия Чайку и начальника УФСБ в Северной Осетии Игоря Тиньгаева.