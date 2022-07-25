Таллин, , 18:19 — REGNUM

Голосование Дарья Драй

В июле нынешнего года не смогли четко сказать о своих политических предпочтениях 30% опрошенных жителей Эстонии, месяц назад этот показатель был ниже — 25%. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного фирмой Kantor Emor по заказу гостелерадиовещания страны ERR.

По итогам опроса среди определившихся в своем политическом выборе эстоноземельцев самой популярной партией Эстонии оставалась возглавляющая правительство Реформистская партия, хотя ее поддержка снизилась на 2% — до 30%. Второе место в рейтинге популярности удерживает оппозиционная Эстонская консервативная народная партия. Ее поддержка за месяц не изменилась, оставшись на отметке в 18%.

Не изменился и рейтинг оппозиционной Центристской партии — 15%, столько же, сколько в июне 2022 года.

Новые партнеры реформистов по правящей коалиции — партия «Отечество» и Социал-демократическая партия — увеличили свою поддержку. Рейтинг «Отечества» за месяц поднялся с 9 до 11 процентов. Если в июне соцдемов поддерживали 8% респондентов, то в июле уже 9%.

Поддержка партии «Зеленые Эстонии» за месяц не изменилась, оставшись на отметке в 3%.

В опросе, который прошел с 14 по 20 июля 2022 года, принял участие 1 501 гражданин Эстонии в возрасте от 18 до 84 лет.