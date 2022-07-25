Москва, 25 июля, 2022, 18:18 — ИА Регнум. Как сообщает издание «Чемпионат», московский ЦСКА рассматривает возможность подписания 19-летнего российского центрального полузащитника и воспитанника «Сочи» Егора Пруцева. По информации источника, футболистом также интересуется «Црвена Звезда».

Алексей Колчин ИА REGNUM ФК «ЦСКА»

Текущее соглашение Егора Пруцева с «Сочи» рассчитано еще на два сезона до конца июня 2024 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 19-летнего россиянина в 300 тысяч евро.

В прошедшем сезоне Егор Пруцев, выступая за «Текстильщик» и «Нефтехимик» на правах аренды, Принял участие в 37-ми турах Футбольной Национальной Лиги 2021/22, в которых отметился пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.