Кострома, , 08:33 — REGNUM Транспортную развязку между улицей Галичской и Костромской в Костроме построят в 2024 году. Об этом сообщает администрация города. Дорога соединит две улицы в районе аэропорта, обеспечив выход на федеральную трассу Кострома-Шарья-Киров-Пермь и дорогу на Буй.

Большегруз

По замыслу властей это разгрузит жилые микрорайоны от потока транзита и позволит продлить срок службы городского асфальта. Заниматься корректировкой уже имеющегося проекта и непосредственными работами будет компания «Дормострой». Компания является правопреемником одноименного акционерного общества из Иваново и регулярно выигрывает крупные госконтракты в Костромской области и соседних регионах.

В частности, фирма ремонтирует 11 из 14 участков костромских дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» на 2022 год и занимается благоустройством 17 дворов по программе «Жилье и городская среда».

Протяжённость дороги составит 2,7 километра. Она будет двухполосной. Средства на строительство в размере 388 млн рублей выделены из областного дорожного фонда. Сдать объект должны до конца ноября 2024 года.

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