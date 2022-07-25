Вашингтон, 25 июля, 2022, 18:30 — ИА Регнум. Член Палаты представителей США от Республиканской партии Лиз Чейни готова участвовать в президентских выборах 2024 года, сообщают 25 июля местные СМИ.

US House Office of Photography Лиз Чейни

Политик отметила, что готова пожертвовать своей политической карьерой ради борьбы против экс-президента США Дональда Трампа.

«Я усердно работаю <…> над тем, чтобы заслужить каждый голос, но я также скажу, что я не собираюсь лгать, — заявила Чейни. — Если мне придется выбирать между сохранением места в Палате представителей <…> и борьбой за то, чтобы американский народ знал правду о Дональде Трампе, я буду выбирать Конституцию и правду каждый божий день».

Помимо этого она добавила: «Я упорно борюсь. Что бы ни случилось 16 августа, я собираюсь проснуться 17 августа и продолжать упорно бороться за то, чтобы Дональд Трамп никогда больше не приближался к Овальному кабинету».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее республиканцы обвинили Лиз Чейни в поддержке проведения процедуры импичмента действующего на тот момент президента США Дональда Трампа.

Однопартийцы Чейни отметили, что она проголосовала в поддержку резолюции об импичменте Трампа «без проведения слушаний и установленных процедур».

Напомним, что Лиз Чейни — дочь бывшего вице-президента США Дика Чейни (2001−2009).