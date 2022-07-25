Москва, , 18:36 — REGNUM Бывшая участница Comedy Woman Тамара Турава объяснила, из-за чего закрыли шоу. Об этом сообщил портал «Телепрограмма» 25 июля.

Тамара Турава Кадр из интервью для Лауры Джугелии

«Мне кажется, они закрылись потому, что все переругались… Это женщины. Десять лет и так для проекта, который ведут женщины, — это уже дофига. Я думаю, там просто началось что-то сумасшедшее», — заявила Турава. Она также добавила, что причиной её ухода из проекта стало отсутствие средств для выплаты гонораров.

Напомним, шоу Сomedy Woman выходило в телеэфир с 2008 года. Весной 2020 года передача была закрыта.

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