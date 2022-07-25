Москва, 25 июля 2022, 18:36 — REGNUM Бывшая участница Comedy Woman Тамара Турава объяснила, из-за чего закрыли шоу. Об этом сообщил портал «Телепрограмма» 25 июля.

Тамара Турава
Тамара Турава
Кадр из интервью для Лауры Джугелии

«Мне кажется, они закрылись потому, что все переругались… Это женщины. Десять лет и так для проекта, который ведут женщины, — это уже дофига. Я думаю, там просто началось что-то сумасшедшее», — заявила Турава. Она также добавила, что причиной её ухода из проекта стало отсутствие средств для выплаты гонораров.

Напомним, шоу Сomedy Woman выходило в телеэфир с 2008 года. Весной 2020 года передача была закрыта.

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