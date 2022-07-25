Тамбов, 25 июля, 2022, 18:10 — ИА Регнум. Управление МЧС по Тамбовской области выпустило экстренное информационное предупреждение о возможных неблагоприятных погодных явлениях.

Наталия Николаева ИА REGNUM Дождь

По данным синоптиков, вечером 25 июля на территории области ожидаются грозы, ливни, град, усиление ветра с порывами до 18-23 метров в секунду.

Во вторник, 26 июля в регионе прогнозируют кратковременные дожди, грозы, северный ветер скоростью до 6-11 метров в секунду.