Москва, , 18:10 — REGNUM Западные авиакомпании покинули российский рынок не по собственной инициативе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 июля заявил экономист Василий Колташов.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, инициатива об этом исходила от политического руководства стран Запада. При этом сами производители гражданских самолетов заинтересованы в своем присутствии на российском рынке.

«Сами иностранные авиакомпании были в ужасе, поскольку уход из России был не инициативой бизнеса, а инициативой политического руководства», — сказал Колташов.

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