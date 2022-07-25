Москва, 25 июля, 2022, 18:10 — ИА Регнум. Западные авиакомпании покинули российский рынок не по собственной инициативе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 июля заявил экономист Василий Колташов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По его словам, инициатива об этом исходила от политического руководства стран Запада. При этом сами производители гражданских самолетов заинтересованы в своем присутствии на российском рынке.

«Сами иностранные авиакомпании были в ужасе, поскольку уход из России был не инициативой бизнеса, а инициативой политического руководства», — сказал Колташов.