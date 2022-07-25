Вашингтон, 25 июля, 2022, 18:08 — ИА Регнум. Компания-производитель коллекционных фигурок Funko выпустит собственную крупнобюджетную видеоигру. Об этом 25 июля пишет DTF.

Цитата из тизера видеоигры от компании Funko и студии 10:10 Games Маскот компании Funko

Компания представила тизер с анонсом будущей игры, в котором появляется маскот Funko — персонаж Фредди. Разработкой платформера занимается студия 10:10 Games Джона Бёртона. Релиз игры запланирован на 2023 год для ПК и консолей.

ИА REGNUM напоминает, что Джон Бёртон основал 10:10 Games в 2021 году. Он также является сооснователем студии Traveller’s Tales — в ней Бёртон отвечал за многие LEGO-экшены, включая серии по «Звёздным войнам», «Гарри Поттеру», «Бэтмену», «Мстителям» и «Миру юрского периода».