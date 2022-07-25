Курск, 25 июля 2022, 18:04 — REGNUM Заместитель губернатора Курской области Сергей Стародубцев с делегацией посетил подшефный район в Донецкой Народной Республике. Воспитанникам детского дома семейного типа Кировичей и малышам из дошкольного учреждения «Алиса» привезли сладкие наборы. Подарки получили более 360 детей.
Напомним, в Курская область взяла шефство над Первомайским районом ДНР: оказывается помощь в восстановлении важных социальных объектов, доставляются гуманитарные грузы.
Ранее ассоциация работников ветеринарии Курской области передала около четырех тонн корма для бездомных животных Первомайского района ДНР.