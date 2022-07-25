Братислава, , 18:00 — REGNUM Словакия может передать Украине 11 истребителей МиГ-29 к концу августа текущего года, сообщила 25 июля корреспондент телеканала Sky News Дебора Хейнс в своем Twitter-аккаунте со ссылкой на словацкого министра обороны Ярослава Надя.

По его словам, защиту воздушного пространства Словакии после этого обеспечат ВВС Чехии и Польши.

«Словакия готова обсудить передачу Украине 11 самолетов МиГ-29, говорит министр обороны Ярослав Надь. Он говорит, что самолеты будут сняты с вооружения к концу августа. Чешские и польские самолеты начнут защищать воздушное пространство Словакии. Однако Словакии понадобится план с союзниками, для восполнения технических возможностей», — написала Хейнс.

Сообщение было опубликовано на фоне визита министра обороны Британии Бена Уоллеса в Братиславу для обсуждения вопросов военной поддержки Украине.

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