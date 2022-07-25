Зальцбург, Австрия, 25 июля, 2022, 18:00 — ИА Регнум. Австрийский клуб «Ред Булл Зальцбург» установил для «Манчестер Юнайтед» цену за 19-летнего талантливого нападающего сборной Словении Беньямина Шешко: «Мы хотим 300 миллионов евро и Фернандеша», — сообщила пресс-служба «быков» в официальном Twitter-аккаунте.

«Манчестер Юнайтед»

«Ред Булл Зальцбург» выкупил Беньямина Шешко у «Дожмале» 1 июля 2019 года за 2,5 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 19-летнего словенца в 10 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Беньямин Шешко принял участие в 24-х турах австрийской Бундеслиги 2021/22, в которых отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей. В составе сборной Словении на счету нападающего 2 (1+1) очка по системе гол+пас в четырех матчах Лиги наций УЕФА 2022/23.