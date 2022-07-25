Рим, , 17:54 — REGNUM 45,1% граждан Италии не намерены принимать участие в выборах или не определились со своими предпочтениями, таковы опубликованные 25 июля итоги опроса Tecne.

Джорджа Мелони, лидер «Братьев Италии» Giorgiameloni.it

Среди тех, кто намерен идти на выборы и определился с выбором, относительное большинство (48,6%) поддерживает правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Италии Марио Драги после ряда скандалов в коалиционном правительстве подал в отставку. Предполагается, что досрочные выборы пройдут 25 сентября. По данным социологов, победу на выборах одержат правоконсервативные партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Их совокупный рейтинг составляет около 45−50%. При этом наблюдатели не исключают, что правоцентристское правительство в Италии не будет создано из-за «неожиданных» разногласий внутри правых.