Рим, 25 июля 2022, 17:54 — REGNUM 45,1% граждан Италии не намерены принимать участие в выборах или не определились со своими предпочтениями, таковы опубликованные 25 июля итоги опроса Tecne.

Джорджа Мелони, лидер «Братьев Италии»
Джорджа Мелони, лидер «Братьев Италии»
Giorgiameloni.it

Среди тех, кто намерен идти на выборы и определился с выбором, относительное большинство (48,6%) поддерживает правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Италии Марио Драги после ряда скандалов в коалиционном правительстве подал в отставку. Предполагается, что досрочные выборы пройдут 25 сентября. По данным социологов, победу на выборах одержат правоконсервативные партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Их совокупный рейтинг составляет около 45−50%. При этом наблюдатели не исключают, что правоцентристское правительство в Италии не будет создано из-за «неожиданных» разногласий внутри правых.