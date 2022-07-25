Брюссель, , 18:14 — REGNUM Только те российские граждане, которые официально осудят проведение спецоперации ВС РФ на Украине, должны получать визы в страны Европейского союза, считает украинский постпред при ЕС Алексей Макеев.

Украина и Россия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В интервью Politico украинский деятель заявил, что Киев настаивает на такой позиции, согласно которой «иметь доступ к свободному миру» не должны те граждане России, которые поддерживают спецоперацию. При этом он указал на то, что доля таких граждан в России составляет 80%.

По мнению украинского дипломата, граждане России, запрашивающие визу в ЕС, должны в анкете, которой пока нет, но которая, как того хотел бы Киев, должна появиться в будущем, указать, есть ли у человека родственники, участвующие в спецоперации.

Он считает, что граждане России, столкнувшись с такой «проблемой», могут изменить своё отношение к спецоперации по денацификации Украины, а также, что это всё якобы повлияет на российское руководство, которое испытает «давление» со стороны Брюсселя.

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