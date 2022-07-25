Санкт-Петербург, , 18:02 — REGNUM В последний месяц лета 2022 года в Санкт-Петербурге обещают сухую и благоприятную погоду. Таким прогнозом поделился главный синоптик Северной столицы Александр Колесов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Лето Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Перспектива на август она тоже, в общем-то, благоприятная. Я думаю, что будет не хуже, чем в июле. — сообщил Колесов. — Сейчас меняется погода: первая половина недели жаркая, завтра +26…+28 градусов, солнечно, но циклоны всё-таки определяют погоду».

Эксперт добавил, что во второй половине недели стоит снова ожидать кратковременные дожди. Будут наблюдаться грозы и ливни. Температура воздуха, по предварительным прогнозам, на День Военно-морского флота может опуститься до +20…+22 градусов.

В августе же снова будет период сухой погоды. Колесов выразил надежду, что воздух прогреется до +22…+27 градусов. Синоптик также отметил, что тёплые вещи петербуржцам всё же не стоит торопиться доставать.

Напомним, что 25 июля в Петербурге местами прошли кратковременные дожди. Во вторник, 26 июля, жителей и гостей города ожидает потепление.

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