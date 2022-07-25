София, , 17:50 — REGNUM США и их сателлиты, отменившие ежегодные военно-морские учения на Украине, проводят манёвры в черноморской акватории Болгарии, сообщает 25 июня издание Newsweek.

Морские котики ВМС США Army.mil

Издание приводит слова пресс-секретаря евро-африканского командования ВМС США Тамары Лоуренс, подтвердившей отмену учений Sea Breeze 2022 из-за событий на Украине.

Вместо этого в районе болгарского порта Варна проходят учения Breeze, где задействованы 24 военных корабля, пять самолетов, четыре вертолета и порядка 1,4 тыс. военных из 10 стран-членов военного блока НАТО.

Со стороны США в этих манёврах участвуют патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon и группа военнослужащих.

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