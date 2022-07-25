Вашингтон, 25 июля, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Подразделения Пентагона совместно с болгарскими военнослужащими проводят учения в болгарской акватории Черного моря, сообщает 25 июля Newsweek со ссылкой на пресс-секретаря евро-африканского командования ВМС США Тамару Лоуренс.

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Лоуренс рассказала, что в связи с проведением Россией специальной военной операции Пентагон отменил ежегодные военно-морские учения на Украине. Новым местом для проведения учения стал район болгарского порта Варна, где были задействованы 24 военных корабля, пять самолетов, четыре вертолета и около 1,4 тысячи военнослужащих их десяти стран-членов НАТО.

Отметим, что Штаты предоставили патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon и группу военнослужащих. При этом с начала украинского конфликта США не отправляли своих кораблей в Черное море.

Напомним, что в прошлом году во время учений Sea Breeze были представлены 32 боевых корабля, 40 самолетов и пять тысяч военнослужащих из 17 стран — членов НАТО, а также партнеров альянса.