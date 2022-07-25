Лампедуза , Италия, 25 июля, 2022, 17:44 — ИА Регнум. За последние сутки к итальянскому острову Лампедуза прибыли еще семь лодок с нелегальными мигрантами, передают местные СМИ 25 июля.

Лодка с мигрантами

Общее число граждан в миграционном центре Лампедузы превысило 1800 при нормативной вместимости в 350.

В июне 2022 года занимавший тогда пост премьера Италии Марио Драги заявил, что если ЕС не начнет оказывать Италии реальную помощь по приему и перераспределению мигрантов, то страна вскоре потеряет возможность справляться с этим вопросом самостоятельно.