Москва, , 17:43 — REGNUM В связи с завершением этапа выдвижения на предстоящих 11 сентября выборах, общественные штабы (ОШ) по наблюдению за выборами перешли в активную фазу работы: в регионах ведется обучение наблюдателей, проходят экспертные мероприятия, подписываются соглашения с общественными организациями и вузами. Серьезное внимание планируется уделять проверке доступности избирательных участков для маломобильных людей и людей с ограниченными возможностями.

Голосование Дарья Драй, ИА REGNUM

Так, в Свердловской области прошел круглый стол, посвященный анализу предвыборных обещаний и программ кандидатов. Эксперт Центра общественного наблюдения Свердловской области Анатолий Гагарин подчеркнул, что избирательная кампания должна быть открытой, конкурентной, интересной и понятной жителям региона. Общество, по его словам, ждет от кандидатов «креативных, но честных шагов в рамках избирательной кампании». В Краснодарском крае начат прием заявлений от граждан, желающих выступить в роли общественных наблюдателей на выборах, также ведется работа по размещению и оснащению Центра общественного наблюдения (ЦОН), откуда любой желающий сможет наблюдать за трансляцией с избирательных участков. Председатель Общественной палаты края Любовь Попова подчеркнула, что для штаба «важно не количество наблюдателей, а качество их работы». Относительно работы ЦОН она сообщила, что Центр будет круглосуточно открыт для желающих принять участие в наблюдении на протяжении всех трех дней голосования. В Новгородской области завершили обучение первые 46 наблюдателей в Солецком муниципальном округе.

Эксперт НОМ, представитель Агентства политических и экономический коммуникаций в Новгородской области (АПЭК) Алексей Громский рассказал, что наблюдателей в процессе обучения знакомят с «золотым стандартом» и другими наработками, а также подчеркнул, что пройти обучение могут не только общественники, но «наблюдатели от партий и кандидатов без ограничения».

В Удмуртской Республике было подписано 20 соглашений о взаимодействии с общественными организациями, включая Федерацию профсоюзов региона, ОНФ, студенческие отряды, Ассоциацию молодых педагогов Ижевска, организацию «Волонтеры Победы» и другие патриотические НКО. Как сообщил председатель регионального штаба Степан Чирков, обучение наблюдателей на местах пройдет в августе, вести его «будут компетентные тренеры, которые ранее прошли обучение по федеральной программе».

Во Владимирской области общественные наблюдатели планируют проверку доступности избирательных участков Коврова для людей с ограниченными возможностями.

«По практике предполагается обращать внимание на входные группы, наличие пандусов, на доступность с точки зрения парковочных мест, чтобы они были расположены в непосредственной близости к избирательному участку», — пояснил член Общественного штаба по наблюдению за выборами в регионе Илья Сперанский.

В понедельник, 25 июля первое заседание общественного штаба по наблюдению за выборами прошло также в Москве. Как сообщил председатель ОШ Москвы Вадим Ковалев, столица готова набрать и подготовить более 10 тысяч наблюдателей, которые будут следить за ходом голосования и обеспечивать его прозрачность.

Помимо этого открытые заседания общественных штабов с участием федеральных экспертов состоялись Карачаево-Черкесской Республике, Марий-Эл и Республике Северная Осетия — Алания. Председатель Ассоциации НОМ, член СПЧ Александр Брод, посетивший эти регионы, высоко оценил качество работы республиканских активистов. Он напомнил экспертам о значимости экспертного сопровождения каждого из этапов электорального процесса.