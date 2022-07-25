Хельсинки, , 17:44 — REGNUM В Финляндии за отказ выдавать гражданам России туристические визы выступают Социал-демократическая партия, Национальная коалиционная партия, «Истинные финны» и «Финляндский центр», сообщает 25 июля STT.

Финляндия

При этом выдача виз будет сохранена в случае въезда в Финляндию с целью лечения и с целью встречи с близкими родственниками, а также запрет не коснётся тех, у кого в стране есть недвижимость.

В качестве аргумента в пользу отказа от выдачи виз гражданам России проводится продолжение спецоперации ВС РФ на Украине. Так, глава Социал-демократической партии Антти Линдтман заявил, что это ограничение нужно вводить срочно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правительства Финляндии заявила, что прекращения выдачи виз гражданам России не планируется.

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