Кемерово, , 17:43 — REGNUM Жителя Кемеровской области будут судить за неудачный стартап. Об этом ИА REGNUM сообщили в полиции региона.

Как выяснилось, начинающий предприниматель хотел открыть строительную фирму и получил на реализацию бизнес-плана субсидию в размере 150 тысяч рублей. Деньги он должен был направить на приобретение оборудования, аренду офиса и оформление необходимых документов. На деле же средства ушли на покупки для семьи.

Несостоявшемуся предпринимателю инкриминируется растрата денежных средств — ему грозит до шести лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд.