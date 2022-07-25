Переславль-Залесский, Ярославская область, , 17:47 — REGNUM В Переславском городском округе два человека погибли в результате выезда на встречную полосу «Кадиллака» под управлением серийного нарушителя правил дорожного движения. Об этом сообщает портал «ЯрНьюс».

Место аварии yarnews.net

По данным УМВД, смертельная авария произошла около шести часов утра 23 июля на трассе М8. «Кадиллак», «Хёндэ акцент» и ГАЗ «Соболь» столкнулись между сёлами Новое и Глебовское. В результате ДТП 31-летний водитель «Хёндэ» и несовершеннолетняя пассажирка машины погибли. Ещё один ребёнок и 25-летняя девушка были доставлены в больницу.

Полиция возбудила уголовное дело по факту аварии. Виновником в ГИБДД считают 44-летнего водителя «Кадиллака». По данным «ЯрНьюс», мужчина имеет около ста неоплаченных штрафов за превышение скорости. Следствие ходатайствало об аресте мужчины, однако суд отказался заключать водителя под стражу.