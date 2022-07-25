Лондон, , 17:49 — REGNUM Британские пользователи раскритиковали новость о переносе в 2023 году музыкального песенного конкурса «Евровидение» из Украины в Великобританию. Об этом сообщило издание Daily Express 25 июля.

«Евровидение» hentilpej

По мнению британцев, проведение конкурса станет слишком серьёзной тратой для страны на фоне сложившейся в мире ситуации.

«Как налогоплательщик я возражаю против того, чтобы мои деньги тратились на эту совершенно предвзятую чушь», — заявил BiRo.

«Поскольку BBC финансируется людьми, в таком случае людей следует спросить, хотят ли они платить за этот мусор. Нелепая стоимость этого потрепанного позора, безусловно, означает, что другими программами пожертвуют, чтобы отработать конкурс», — возмущается Cardenal Mendoza.

«Конечно, BBC рады поддержать «Евровидение» нашими деньгами, нет, спасибо!», — возразил banana.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в 2023 году музыкальный песенный конкурс «Евровидение» пройдёт в Великобритании. Отмечается, что Украина, победившая на Евровидении-2022, сразу выйдет в финал конкурса.

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