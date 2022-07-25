Сыктывкар, , 17:36 — REGNUM Государственный Совет Коми подготовил обращение к Госдуме, Совету Федерации и Правительству России с предложением изменить правила разработки песчаных карьеров вблизи населенных пунктов, сообщает пресс-служба Госсовета.

Лес Анна Рыжкова © ИА REGNUM

В обращении говорится, что жители республики все чаще жалуются на вырубку леса под разработку карьеров — лесные территории активно используются местным населением для заготовки грибов и ягод.

Депутаты Госсовета предложили три изменения в федеральное законодательство. Во-первых, можно поправить закон о недрах, предусмотрев в нем ограничения или запрет на добычу полезных ископаемых в пределах 10-километровой зоны от границ населенного пункта.

Кроме того, в законе «Об охране окружающей среды» предложено прописать пункт о том, что создавать лесопарковые зеленые пояса можно не только вокруг городов, но и вокруг сельских населенных пунктов. Это автоматически ограничит хозяйственную деятельность на этой территории.

В-третьих, предлагается установить специальные требования к участникам аукционов, при проведении которых надо учитывать социальные, экономические, экологические и другие интересы местного населения.

«Наше обращение касается внесения изменения в несколько законов — закон об охране окружающей среды, закон о недрах, Лесной кодекс. Мы также просим внести уточнения в некоторые нормативные акты Рослесхоза. Непростая работа — надо учесть многие мнений. Но, думаю, это обращение поможет нам продвинуться в разрешении этого вопроса, чтобы не допускать в дальнейшем подобных ситуаций», — сказал председатель парламентского комитета по экологии Александр Попов .

Документ будет рассмотрен на ближайшей сессии Госсовета, которая состоится 28 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Коми собирались ограничить перевозку леса наземным транспортом.