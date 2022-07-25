Сыктывкар, 25 июля, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Государственный Совет Коми подготовил обращение к Госдуме, Совету Федерации и Правительству России с предложением изменить правила разработки песчаных карьеров вблизи населенных пунктов, сообщает пресс-служба Госсовета.

Анна Рыжкова ИА REGNUM
Лес

В обращении говорится, что жители республики все чаще жалуются на вырубку леса под разработку карьеров — лесные территории активно используются местным населением для заготовки грибов и ягод.

Депутаты Госсовета предложили три изменения в федеральное законодательство. Во-первых, можно поправить закон о недрах, предусмотрев в нем ограничения или запрет на добычу полезных ископаемых в пределах 10-километровой зоны от границ населенного пункта.

Кроме того, в законе «Об охране окружающей среды» предложено прописать пункт о том, что создавать лесопарковые зеленые пояса можно не только вокруг городов, но и вокруг сельских населенных пунктов. Это автоматически ограничит хозяйственную деятельность на этой территории.

В-третьих, предлагается установить специальные требования к участникам аукционов, при проведении которых надо учитывать социальные, экономические, экологические и другие интересы местного населения.

«Наше обращение касается внесения изменения в несколько законов — закон об охране окружающей среды, закон о недрах, Лесной кодекс. Мы также просим внести уточнения в некоторые нормативные акты Рослесхоза. Непростая работа — надо учесть многие мнений. Но, думаю, это обращение поможет нам продвинуться в разрешении этого вопроса, чтобы не допускать в дальнейшем подобных ситуаций», — сказал председатель парламентского комитета по экологии Александр Попов.

Документ будет рассмотрен на ближайшей сессии Госсовета, которая состоится 28 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Коми собирались ограничить перевозку леса наземным транспортом.