Кочан, , 17:46 — REGNUM Македонский город Кочан с населением 38 тысяч человек оказался полностью затоплен в результате ливней, шедших 23–24 июля.

Потоп Фото: Нэлли Вавилина/vk.com/n.vavilina

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, затоплены оказались почти все дома, государственные учреждения и школы.

Падение деревьев вследствие обильных осадков привело к обрыву проводов, в результате чего часть города оказалась обесточена. Параллельно в Северной Македонии объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары.

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