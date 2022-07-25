Кочан, 25 июля 2022, 17:46 — REGNUM Македонский город Кочан с населением 38 тысяч человек оказался полностью затоплен в результате ливней, шедших 23–24 июля.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, затоплены оказались почти все дома, государственные учреждения и школы.
Падение деревьев вследствие обильных осадков привело к обрыву проводов, в результате чего часть города оказалась обесточена. Параллельно в Северной Македонии объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары.
Читайте ранее в этом сюжете: Македонцам разрешили не выходить на работу из-за жары