Северная Македония, 25 июля, 2022, 17:46 — ИА Регнум. Македонский город Кочан с населением 38 тысяч человек оказался полностью затоплен в результате ливней, шедших 23–24 июля.

Фото: Нэлли Вавилина/vk.com/n.vavilina Потоп

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, затоплены оказались почти все дома, государственные учреждения и школы.

Падение деревьев вследствие обильных осадков привело к обрыву проводов, в результате чего часть города оказалась обесточена. Параллельно в Северной Македонии объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары.