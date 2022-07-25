Донецк, 25 июля 2022, 17:34 — REGNUM Аэропорт Мариуполя после его восстановления станет объектом военно-гражданского назначения, сообщает 25 июля агентство ТАСС со ссылкой на замглавы правительства ДНР Евгения Солнцева.
По словам Солнцева, мариупольский аэропорт восстановят в ближайшие три года.
«Аэропорт Мариуполя будем восстанавливать в ближайшие три года. Мы определили, что он будет военно-гражданским, то есть двойного назначения», — цитирует агентство слова заместителя главы правительства Донецкой Народной Республики.
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