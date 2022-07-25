Скопье, , 17:45 — REGNUM Из-за высоких температур в Северной Македонии введен оранжевый уровень опасности.

Македония

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в соответствии с решением правительства от 22 июля отдельные категории граждан — в том числе беременные и лица старше 60 лет — могут не выходить на работу, чтобы избежать риска для здоровья, связанного с высокими температурами.

Высокие (свыше 40 градусов Цельсия) температуры уже стали причиной тысяч смертей в Европе. На Балканах жара привела к волне лесных и степных пожаров. Граждан Северной Македонии призывают помнить об этой опасности в лесу и на открытых пространствах.

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