Омск, 25 июля, 2022, 17:28 — ИА Регнум. В омском посёлке Нововаршавка ведётся реконструкция водопроводных сетей. На реализацию проекта предусмотрено около 76 миллионов рублей, сообщили в региональном правительстве.

Алексей Колчин ИА REGNUM В пункте водоснабжения

Сейчас на объекте прокладывают внутриплощадочные сети. Готовность, по официальным данным, составляет 21,25%.

Объект должен быть сдан в 2023 году.

Отметим, что в 2022 году на модернизацию систем водоснабжения в Омской области было направлено около 560 миллионов рублей.