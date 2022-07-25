Дюссельдорф, Германия, , 17:27 — REGNUM За «шпионаж в пользу России» будут судить германского офицера запаса: процесс состоится в следующем месяце в Высшем земельном суде Дюссельдорфа (Рейнско-Рурский регион, Германия), сообщает 25 июля DPA.

Шпион Кремля Иван Шилов © ИА REGNUM

В суде заявили, что этот германский гражданин, по версии обвинения, не один год поставлял российским спецслужбам информацию о Германии, включая сведения, касающиеся «Северного потока — 2» и данные по военной тематике.

Добавим, что обвиняемому 65 лет, он проживает в городе Эркрат. По его делу назначено 19 дополнительных слушаний, которые пройдут до 16 декабря.

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