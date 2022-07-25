Великий Новгород, 25 июля, 2022, 17:39 — ИА Регнум. В Новгородской области новым министром транспорта и дорожного хозяйства назначен Константин Куранов. Об этом 25 июля сообщили в пресс-службе правительства области.

Пресс-служба правительства Новгородской области Константин Куранов

К исполнению должностных обязанностей Куранов приступил в понедельник, 25 июля. Ранее он был главой ГОКУ «Новгородавтодор». На это предприятие Куранов пришёл работать в 2018 году.

Образование по специальности «Мосты и транспортные тоннели» новый министр транспорта получил в Военно-техническом университете при Федеральном агентстве специального строительства.

Напомним, что предыдущим министром транспорта и дорожного хозяйства региона был Артём Литвинов. Теперь он трудоустроен в ГОКУ «Новгородавтодор».