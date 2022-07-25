Ярославль, , 17:24 — REGNUM В Ярославской области один из производителей сыра указывал недостоверные даты выработки. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.

Сыр Budennovsk.org

При оформлении электронных сопроводительных документов уполномоченное лицо одного из производителей указывало даты выработки «авансом». Так в документе от 7 июля у сыра была указана дата выработки 8 августа. У другого вида сыра дата выработки была указана через полгода, а именно 28 декабря 2022 года.

«Всего уполномоченным лицом ООО «Попов луг» было оформлено 5 производственных эВСД на молочную продукцию с авансовыми датами выработки», — сообщили в управлении Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.

В ведомстве сыр с авансовыми датами выработки назвали «небезопасным». В качестве наказания у уполномоченного лица производителя приостановлена регистрации в ФГИС «Меркурий» на срок 50 дней.