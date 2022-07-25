Москва, 25 июля 2022, 17:20 — REGNUM Российские тесты на коронавирус способны выявлять все существующие варианты штамма «Омикрон». Об этом 25 июля заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Анна Попова
Анна Попова
Government.ru

«Наши тесты, которые используются в России, умеют обнаруживать все новые геноварианты «Омикрона», — сказала она.

Глава Роспотребнадзора также сообщила, что в России в настоящее время наблюдается рост числа заражений коронавирусом, при этом заполнение коечного фонда для пациентов с COVID-19 увеличилось «совершенно незначительно».