Милан, Италия, , 17:20 — REGNUM Вопрос о новом премьер-министре Италии надо будет решать уже после внеочередных парламентских выборов, заявил 25 июля координатор партии Сильвио Берлускони «Вперед, Италия» Антонио Таяни.

Антонио Таяни (сс) European People's Party

Как сообщалось ранее, премьер-министр Италии Марио Драги после ряда скандалов в коалиционном правительстве подал в отставку. Предполагается, что досрочные выборы пройдут 25 сентября.

«Сначала мы должны выиграть матч, а уже потом решать, кто будет поднимать кубок», — сказал Таяни.

По данным социологов, победу на выборах одержат правоконсервативные партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Их совокупный рейтинг составляет около 45−50%. Помешать появлению в Италии правого правительства могут только споры внутри этой коалиции, которые ранее неоднократно случались.

По действующему соглашению правоцентристов, в случае победы коалиции на выборах пост премьера занимает глава партии, набравшей больше голосов. В данном случае речь идет о лидере «Братьев Италии» Джордже Мелони.