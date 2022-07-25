В партии Берлускони предложили делить кресла после победы
Милан, Италия, 25 июля, 2022, 17:20 — ИА Регнум. Вопрос о новом премьер-министре Италии надо будет решать уже после внеочередных парламентских выборов, заявил 25 июля координатор партии Сильвио Берлускони «Вперед, Италия» Антонио Таяни.
Как сообщалось ранее, премьер-министр Италии Марио Драги после ряда скандалов в коалиционном правительстве подал в отставку. Предполагается, что досрочные выборы пройдут 25 сентября.
«Сначала мы должны выиграть матч, а уже потом решать, кто будет поднимать кубок», — сказал Таяни.
По данным социологов, победу на выборах одержат правоконсервативные партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Их совокупный рейтинг составляет около 45−50%. Помешать появлению в Италии правого правительства могут только споры внутри этой коалиции, которые ранее неоднократно случались.
По действующему соглашению правоцентристов, в случае победы коалиции на выборах пост премьера занимает глава партии, набравшей больше голосов. В данном случае речь идет о лидере «Братьев Италии» Джордже Мелони.