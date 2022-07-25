Рязань, 25 июля, 2022, 17:23 — ИА Регнум. Уголовное дело о хищении наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере возбуждено в отношении бывшего следователя полиции в Рязани, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 июля в пресс-службе СУ СК по региону.

СУ СКР по Ярославской области Возбуждено уголовное дело

По данным следствия, экс-полицейский похитил запрещённые вещества из специализированной камеры хранения вещественных доказательств управления наркоконтроля. Подозреваемый воспользовался моментом в рамках расследования находящихся в его производстве уголовных дел.

По месту жительства мужчины проведён обыск, изъят его телефон, назначены необходимые экспертизы.

В пресс-службе УМВД региона корреспонденту ИА REGNUM уточнили, что сотрудник был уволен в мае 2022 года «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».