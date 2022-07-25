Тюмень, , 17:17 — REGNUM В Тюменской области упростили порядок получения субсидий на реализацию социальных проектов. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Гранты губернатора Тюменской области sonko. tyumen-city.ru

Грантовые конкурсы для социально ориентированных некоммерческих организаций с 2022 года проводятся через «Портал конкурсов Тюменской области». На грант могут претендовать организации, имеющие долг по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов не более 300 тыс. рублей.

«Теперь заявку на конкурс можно подать не выходя из дома. Экспертиза проектов также проходит в электронной форме на платформе конкурса. Всё это обеспечивает доступность, понятность и прозрачность конкурсных процедур», — отметила начальник отдела поддержки и развития негосударственных организаций и общественных связей департамента социального развития Тюменской области Юлия Мясникова.

Сообщается, что в 2022 году по итогам конкурса грантов губернатора Тюменской области субсидии предоставлены 74 социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию 80 проектов. В 2021 году по различным грантовым программам поддержку получили 200 тюменских организаций.