Москва, , 17:47 — REGNUM Российский режиссёр Никита Михалков собирается снять фильм о супергероях под названием «Кракен». Об этом сообщил портал «‎Общественная служба новостей»‎ 25 июля.

Никита Михалков Иван Шилов, ИА REGNUM

Предстоящая лента расскажет о советских подводниках, которым предстоит бой с морским чудовищем. Главные роли в картине исполнят Александр Петров, Данила Козловский, Сергей Безруков и Милош Бикович.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Отар Кушанашвили обвинил Никиту Михалкова в плагиате. По словам журналиста, один из выпусков его интернет-шоу был построен вокруг анекдота про медведя, однако вскоре он увидел аналогичный подход в передаче Михалкова «Бесогон».

Читайте ранее в этом сюжете: Сергей Безруков высказался о Владимире Высоцком