Москва, 25 июля, 2022, 17:47 — ИА Регнум. Российский режиссёр Никита Михалков собирается снять фильм о супергероях под названием «Кракен». Об этом сообщил портал «‎Общественная служба новостей»‎ 25 июля.

Иван Шилов, ИА REGNUM Никита Михалков

Предстоящая лента расскажет о советских подводниках, которым предстоит бой с морским чудовищем. Главные роли в картине исполнят Александр Петров, Данила Козловский, Сергей Безруков и Милош Бикович.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Отар Кушанашвили обвинил Никиту Михалкова в плагиате. По словам журналиста, один из выпусков его интернет-шоу был построен вокруг анекдота про медведя, однако вскоре он увидел аналогичный подход в передаче Михалкова «Бесогон».